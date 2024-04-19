- Asayiş

Kilo vermek isterken hayatının kabusunu yaşadı

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İstanbul Avcılar'da yaşıyan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün kilo vermek isterken az kalsın canından oluyordu. Midesine balon taktıran kadının midesinin delindiği ortaya çıktı.Talihsiz kadın doktorlardan şikayetçi oldu.

Kilo vermek isterken hayatının kabusunu yaşadı mask
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İstanbul’da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu. 78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi. 3 Ocak’ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Ölümden dönen Eldenüstün bu süreçte tam 22 kilo verdi. Yaşadıklarının ardından 4 ay geçmesine rağmen hala yemek yiyemediğini söyleyerek ameliyatı gerçekleştiren M.K.'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

'BANA NE TAHLİL YAPILDI NE SERUM TAKILDI'

Sabiha Eldenüstün, “78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum" diye konuştu.

HASTANE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: BİZ EVE SAĞLIKLI GÖNDERDİK

Doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. telefon ile yaptığı açıklamada, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz hastamızın ameliyatını yaptık, hastamızı evine gönderdik. Sonra sigara içmeye devam ediyor, en ufak bir şeyde hastamızın yanında olduk. Biz evine sağlıklı gönderdik" dedi.

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 23:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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