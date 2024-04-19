14 yaşındaki çocuk sürücü trafikte dehşet saçtı

A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille yanına arkadaşı D.A.'yı (15) da alarak dolaşmaya çıktı. A.E.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu H.Ö. (43) yönetimindeki otomobile, daha sonra ise savrularak park halindeki öğrenci servis minibüsüne çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler A.E.E. ve H.Ö. ile otomobilde bulunan D.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA