O ilde suya yüzde 25 indirim geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edilmişti.

KARARA BAĞLANDI

Komisyondan gelen değerlendirmeler sonucu, Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde görüşülen 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçti.

Kaynak: KARAR