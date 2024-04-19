19 Nis 2024 - 22:49- Magazin G:

Alkollü araç kullanan oyuncu Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

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Teşkilat'ın Neslihan karakteri Aybüke Pusat, alkolüyken araç kullandı. Çevirmeye takılan Pusat, ehliyetini kaptırdı.

Alkollü araç kullanan oyuncu Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı mask
Alkollü araç kullanan oyuncu Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı
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2014 yılında Miss Turkey'de üçüncü olan Aybüke Pusat, kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar verdikten sonra birçok başarılı projede yer alarak seyirci karşısına çıktı.

Alkollü araç kullanan oyuncu Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

DİREKSİYON BAŞINDA ALKOLLÜYDÜ

Şimdilerde TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Etiler'de saat 02:00 sularında trafik çevirmesine takıldı. Ünlü oyuncu yapılan kontroller sonucu alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu.

Ünlü oyuncu trafik polislerinin " Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" önerisine "Burada kalsın, yarın aldırırım" yanıtını vererek taksiyle evine gitti. Oyuncunun aracı çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: MYNET

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19 Nis 2024 - 22:49 - Magazin

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