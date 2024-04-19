Şok olay! Okul müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Elazığ’da bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü G.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı, zorunlu izne ayrıldı.

BİR KIZ ÇOCUĞU DAHA ŞİKAYETİYLE YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından dün bir kız çocuğu öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından okul müdürü G.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü G.C., avukatıyla birlikte Elazığ Adliyesi'ne teslim oldu. G.C., savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. G.C., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA