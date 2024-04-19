Sokakta oyun oynarken ölümden döndü

Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A. dengesini kaybederek kaldırımın yanında bulunan boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden sağlık ekipleri tarafından alınan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.