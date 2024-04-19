Sokakta oyun oynarken ölümden döndü

Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A. dengesini kaybederek kaldırımın yanında bulunan boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden sağlık ekipleri tarafından alınan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA