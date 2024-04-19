İrem Derici'den hayranlarına büyük müjde

Yıl boyu sahneden sahneye koşarak konser rekoru kıran İrem Derici Ramazan ayında ara verip stüdyoya kapanmıştı. Bu süre içinde 2024 yılında çıkaracağı tüm şarkıların kayıtlarını tamamladı. Ünlü söz yazarları, besteciler, aranjörler ve müzisyenlerle çalışan İrem Derici bu ayı çok çalışarak geçirdi.

YENİ KLİP GELİYOR

Bayram konserlerinde de rakiplerine fark atan İrem Derici tatil boyunca üç gün üst üste İstanbul’da sahne aldı. Ardından Almanya, Hamburg’da sevenleriyle buluştu. İrem Derici geçen ay çıkardığı “Milyonda Bir” şarkısı ile de müzik listelerinde üst sırada yer alırken şimdi de önümüzdeki ay yayınlayacağı yeni şarkısının klip çekimlerinde çalışıyor

Kaynak: Haber Merkezi