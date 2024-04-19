Korkunç iddia! Okul müdürü 9 öğrenciyi taciz etti

Olay, Elazığ’da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.