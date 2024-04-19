Son dakika! İstanbul'da toprak kayması: Çok sayıda ev tahliye edildi

İstanbul Valiliği, saat 19.30'da Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldiğini duyurdu.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Valilikten yapılan açıklamada "14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.