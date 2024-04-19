19 Nis 2024 - 20:53- Gündem G:

Son dakika! İstanbul'da toprak kayması: Çok sayıda ev tahliye edildi

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Gaziosmanpaşa'da saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Bölgeden 70 kişi tahliye edildi.

Son dakika! İstanbul'da toprak kayması: Çok sayıda ev tahliye edildi mask
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İstanbul Valiliği, saat 19.30'da Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldiğini duyurdu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Valilikten yapılan açıklamada "14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: KARAR

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19 Nis 2024 - 20:53 - Gündem

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