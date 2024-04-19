Feci kaza! Otomobil, durağa çarptı

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.
'ARAÇ ÇOK HIZLIYDI'
Bölgedeki esnaftan Fatih Özoğlu, kazada aracının da zarar gördüğünü belirterek, "Aracımız orada duruyordu. Araba hızla gelmiş; oradaki durak arabaların üzerine yıkılmış, zarar vermiş. Yani maddi zarar önemli değil ama üç kişi yaralanmış. Normalde burada böyle büyük kazalar olmuyor ama araç çok hızlıydı. Normalde bu yol bu kadar hız yapılacak bir yer değil. Durum kötüydü, can kaybı olabilirdi" dedi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.