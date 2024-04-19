Emeklilere özel indirimli sıfır araba: Başvuran alıyor

Emekliler için büyük bir fırsat geliyor. Emekliler bu yeni yürürlüğe girecek uygulamayla indirimli araç satın alabilecek. Peki bu düzenlemeden yararlanmak için neler yapılması gerekiyor? İşte şartlar...
GEREKEN ŞARTLAR
-Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya SSK’dan emekli olmak gerekiyor.
-Araç taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70’ini aşmaması gerekiyor.
-Daha önce sıfır kilometre bir araç almamış olmak gerekiyor.
DETAYLAR YAKINDA AÇIKLANACAK
Emeklilerin aldıkları maaş ve çalışma sürelerine göre sahip olacakları indirim oranları değişecek. Bu detaylar ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar yakın zamanda açıklanacak. Gelişmeleri emekliler heyecanla bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.