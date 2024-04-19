- Ekonomi

Emeklilere özel indirimli sıfır araba: Başvuran alıyor

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Türkiye'de emekliler için büyük bir fırsatın temelleri atılıyor. Bu yeni uygulamayla emekliler araç alımında önemli bir fırsata sahip olacak. İşte ayrıntılar...

Emeklilere özel indirimli sıfır araba: Başvuran alıyor mask
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Emekliler için büyük bir fırsat geliyor. Emekliler bu yeni yürürlüğe girecek uygulamayla indirimli araç satın alabilecek. Peki bu düzenlemeden yararlanmak için neler yapılması gerekiyor? İşte şartlar...

GEREKEN ŞARTLAR

-Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya SSK’dan emekli olmak gerekiyor.
-Araç taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70’ini aşmaması gerekiyor.
-Daha önce sıfır kilometre bir araç almamış olmak gerekiyor.

DETAYLAR YAKINDA AÇIKLANACAK

Emeklilerin aldıkları maaş ve çalışma sürelerine göre sahip olacakları indirim oranları değişecek. Bu detaylar ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar yakın zamanda açıklanacak. Gelişmeleri emekliler heyecanla bekliyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Nis 2024 - 20:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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