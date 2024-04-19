Murat Cemcir'den itiraf: Taksici bana Ahmet abi dedi

Gazeteci Sibel Arna’nın Youtube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un konuğu olan Murat Cemcir Ahmet Kural ile olan ayrılıkları hakkında konuştu. Cemcir, Kural aralarında geçenler ve kendi düşünceleri ile ilgili şunları söyledi:

'ÇOK TATLI BİR YERDE BIRAKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

"Hoş bir şekilde vedalaşmak, veda edebilmek insana büyütür ve insan yapar. Geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Yeni filmler yapmak, yeni hikayeler yazmak noktasında çok tatlı bir yerde bıraktığımızı düşünüyorum ben. Ahmet şu an tek başına çok güzel işler yapmaya devam ediyor. Ben hayatımın bu döneminde tek başıma işler yapmak istiyorum.

'TAKSİCİ BANA AHMET ABİ DEDİ'

Geçenlerde bir taksiye bindim Uğur diye Rizeli bir arkadaş. Beni birebir de tanımanın ne kadar keyifli olduğunu anlattı. Ama bana Ahmet abi dedi. Hayatın güzelliği bu işte. Eminim ki ona da Murat abi diyorlar. Ama biz ayrılarak birey olarak görülme alanımızı var ettik."

Kaynak: Haber Merkezi