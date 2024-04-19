19 Nis 2024 - 19:55- Magazin G:

Survivor All Star birleşme partisinden ilk kare geldi

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Survivor All Star'da finale doğru ilerleniyor. Birleşme partisinin tarihi kesinleşirken, ilk kare de paylaşıldı.

Survivor All Star birleşme partisinden ilk kare geldi mask
Survivor All Star birleşme partisinden ilk kare geldi
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Tartışmaların ve olayların bitmediği Survivor All Star'da birleşme partisinin olacağı tarihi 21 Nisan olarak açıklandı. Acun lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti. 

İŞTE İLK KARE


Birleşme partisine Demet Akalın'ı davet eden Acun Ilıcalı'dan ilk kare geldi. Survivor'da sahne alan Demet Akalın, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.

Survivor All Star birleşme partisinden ilk kare geldi

Kaynak: Haber Merkezi

# Survivor, aile, açıklandı

19 Nis 2024 - 19:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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