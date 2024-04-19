Survivor All Star birleşme partisinden ilk kare geldi

Tartışmaların ve olayların bitmediği Survivor All Star'da birleşme partisinin olacağı tarihi 21 Nisan olarak açıklandı. Acun lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti.

İŞTE İLK KARE



Birleşme partisine Demet Akalın'ı davet eden Acun Ilıcalı'dan ilk kare geldi. Survivor'da sahne alan Demet Akalın, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi