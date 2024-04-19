Otobüs kontrolden çıktı; bariyerlere çarptı

Kaptanı Derya Anadolu Lisesi'nden Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne doğru seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü Selahattin Yıldız (35), yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güzelce mevkiinde kayan otobüs bariyerlere çarparak yan yola düştü. Kazanın etkisiyle otobüsün camı kırılırken, 1 kişi elinden hafif yaralandı.
OTOBÜS KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Orta kısmı refüje oturan otobüs nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, yaralanan vatandaşın kendi imkanlarıyla çevredeki bir hastaneye gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği alt yola yönlendirerek akışı sağladı. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.