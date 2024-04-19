19 Nis 2024 - 19:25- Gündem G:

Dünyaca ünlü isimden Alanyalı patronlara 'Cömert olun' çağrısı

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Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Fırtınalı Sularda Liderlik’ semineri ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ALTSO Konferans Salonu tıklım tıklım dolarken, açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, iş insanları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Dünyaca ünlü isimden Alanyalı patronlara 'Cömert olun' çağrısı mask
Dünyaca ünlü isimden Alanyalı patronlara 'Cömert olun' çağrısı
Dünyaca ünlü isimden Alanyalı patronlara 'Cömert olun' çağrısı
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Başkan Erdem, konuşmacı Şerif Kaynar’ın alanında uzman olduğunu belirterek, “İnsan kaynakları alanında duayen olarak tanınan, bir çok üst düzey yönetici ve CEO’yu keşfetmesiyle bilinen Kıymetli Şerif Kaynar’ı ‘Fırtınalı Sularda Liderlik’ semineriyle odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı da olan Şerif Kaynar hocamız ‘liderlik’ kavramı üzerine büyük bir değerdir.

SEMİNERLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Değerli hocamız, dönüşen ve değişen dijital dünyada İnsan Kaynakları alanındaki inanılmaz değişim hikâyeleri ile liderlikteki zorluklarla baş etmenin ve başarıya yelken açmanın stratejilerini bugün bizlerle paylaşacak.
Alanya’mıza teşrif ederek, kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocamıza ve salonumuzu tıklım tıklım dolduran tüm vatandaşlarımız ile iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İş İnsanlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda seminerler ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İYİ BİR LİDER NASIL OLUR?

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar, katılımcılara iyi bir liderin nasıl olacağı konusunda bilgiler verip, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

‘POZİTİF DÜŞÜNÜN’

İyi bir liderin daima pozitif düşünmesi gerektiğini belirten Kaynar, “İyi bir liderde negatif düşünce olmaz, o her daim pozitif düşünür. Yeni şeyler öğrenmeye, yeni fikirlere açık olur. Meraklı olur. Her zaman, her dakika konfor alanının dışına çıkmaya hazırlıklıdır” dedi.

‘CÖMERT OLUN’

İyi bir liderin en iyilerle çalışıp, cömert olması gerektiğine de vurgu yapan Kaynar, “Bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndayız. Buranın büyük bir kısmı muhakkak iş insanı, yani patron. Ben buradan size şunu söylemek istiyorum. Kıymetli patronlarımız en iyilerle çalışın ve her zaman cömert olun. İyi bir lider olmak istiyorsanız bu söylediklerim çok önemli. Ayrıca iyi bir lider dinlemeyi bilir. Dünyadaki herkes çok iyi konuşabilir ama çok azı iyi bir dinleyicidir. Bu yüzden dinlemek çok önemli” dedi. (ALTSO/BÜLTEN)

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19 Nis 2024 - 19:25 - Gündem

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