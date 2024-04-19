Yıldız futbolcudan ayrılan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile ayrıldı ve bu gelişme gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da tatile çıkan Özkan, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Antalya'ya hem iş hem de tatil için giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşarak "İş ve seyahat" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.