Yıldız futbolcudan ayrılan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile ayrıldı ve bu gelişme gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da tatile çıkan Özkan, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Antalya'ya hem iş hem de tatil için giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşarak "İş ve seyahat" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi