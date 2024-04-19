19 Nis 2024 - 18:39- Gündem G:

Feci kaza! 2 kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

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Siirt'te iki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kamyonetin biri çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! 2 kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı mask
Feci kaza! 2 kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Feci kaza! 2 kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
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Siirt'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AT 764 kamyonet ile 07 GUJ 91 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 10 AT 764 kamyonetteki Mehmet Ali T., Beşir B. ve Ali K. yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 18:39 DHA Siirt- Gündem

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