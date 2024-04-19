Feci kaza! 2 kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Siirt'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AT 764 kamyonet ile 07 GUJ 91 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 10 AT 764 kamyonetteki Mehmet Ali T., Beşir B. ve Ali K. yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.