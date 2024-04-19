Antalya alarma geçti

Antalya Valiliğinde yapılan güvenlik toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) As Başkanı ve Dünya Yürüyüş Şampiyonası CEO'su Arif Alpkılıç, İl Jandarma Komutanlığı'ndan J.Teğ. Berat Can Koca, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü İzzet Tekeli, TFF Antalya Bölge Temsilcisi Sibel Bal ve Antalyaspor'dan Adem Akyürek katıldı. Rutin önlemlerin dışında emniyet yetkililerinin kafilelerin otel ve yarışma alanına gidiş gelişleri için özel önlemler alması kararlaştırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.