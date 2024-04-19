Yolu kapatıp tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı

Dün akşam saatlerinde Konya'nın Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir grup, araçlarıyla yolu kapattı. Ardından grubun içinde bulunan 7 kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Harekete geçen jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA