İsrail - İran gerilimi altını vurdu! Yeni rekor geldi

İran-İsrail gerilimi 1 Nisan itibarıyla arttı. İran, Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve aralarında generallerin de bulunduğu Devrim Muhafızları mensubu yedi kişinin öldüğü saldırının ardından 13 Nisan'da 300'ü aşkın füze ve insansız hava aracıyla İsrail'e saldırı düzenledi.
Misilleme sonrası küresel piyasalar hareketlilik kazandı. Ons altın yeni rekor geldi. Petrol fiyatları yükseldi, Asya piyasaları ve kripto paralarda sert dalgalanma yaşandı. Ons/altının bu hareketi ile bankalar arası piyasalarda altının gramı 2 bin 552 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada ise altının gram fiyatı 2 bin 610 TL'ye kadar yükseldi.
Külçe altın ise, saldırı haberlerin ardından yüzde 1,3 kadar yükseldi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.