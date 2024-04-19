19 Nis 2024 - 17:45- Gündem G:

Alanya'da hastane S.O.S. veriyor

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ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar randevu bulamıyor. Örneğin Ramotoloji ve Endokronoloji gibi bölümlerde hastalara randevu verilemiyor. Hastalar "Biz ne yapacağız" diye soruyor

Alanya'da hastane S.O.S. veriyor mask
Alanya'da hastane S.O.S. veriyor
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Son günlerde Yeni Alanya İhbar Hattı'na ulaşan çok sayıda vatandaş, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevu bulamadıklarından şikayet ediyor.
Alanya'nın pek çok kriteriyle neredeyse 50 ilden daha büyük ve il namzeti bir ilçe olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Ancak bu çağda Alanya'nın hastanesinde randevu bulamıyoruz. Örneğin Ramotoloji ve Endokronoloji gibi bölümlerde randevu yok. Daha pek çok bölümde sıkıntılar var. Hastanın durumu ne olursa olsun randevu verilemiyor. Yürüyemeyen, zor durumdaki hastalar bile bu belirsizlik içerisinde çaresizce bekliyorlar. Doktorlar hastalara yeşil alan açsa, sevk etse bile randevu verilmiyor" dediler.

HASTANEDE TEKERLEKLİ SANDALYE KRİZİ

Vatandaşlardan gelen bir diğer şikayet ise ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürüyemeyen hastalar için tahsis edilen tekerlekli sandalyelerin yetersizliği ve bakımsızlığı. Vatandaşlar, "Hastane girişinde tekerlekli sandalye bulmak mucize gibi bir şey. Eğer şansınız var ve tekerlekli sandalye bulduysanız ya bir tekerleği yok, ya da bir veya daha fazla tekerleği dönmüyor. Yürüyemeyen hastalar çok zor koşullarda hastane içerisindeki birimlere ulaşmaya çalışıyorlar. Görevlilere bu sorunlar bildirildiğinde de bir çözüm olmuyor" dediler.
Vatandaşlar, bu konularda Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler'den çözüm bekliyorlar. (Haber MERKEZİ)

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19 Nis 2024 - 17:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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