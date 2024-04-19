19 Nis 2024 - 17:31- Gündem G:

Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine çıktı

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Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı. 21 Nisan'da Diyarbakır'a varacak olan ekspres, Malatya'da 3 saat, Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 saat turizm amaçlı durarak 1051 kilometrelik yol alacak.

Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine çıktı mask
Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine çıktı
Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine çıktı
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Ankara-Diyarbakır hattında işletilecek olan Turistik Diyarbakır Ekspresi, ilk seferi için Ankara'dan uğurlandı. Treni uğurlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı durulacak. Hiç şüphesiz Turistik Diyarbakır Ekspresi, uzun süre durarak gezme imkanı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkıda bulunacak" dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle saat 15.55'te Diyarbakır'a uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Bakan Uraloğlu, tren seferlerini sadece yük ve yolcu taşımacılık alanında değil, aynı zamanda turizm alanında da zenginleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne 29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin eklendiğini hatırlatarak, "2023-2024 kış sezonunda bu trenimizle 11 bin 611 kişi seyahat etti. Hem yolcularımız çok güzel anılarla döndüler hem de rota üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlandı. Bunun yanında Kars-Erzurum arasında kış sezonunda turistik bölgesel trenler işleterek seyahatseverlere başka bir alternatif de sunmuş olduk. Şimdi bu yolculuklara Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni de ekliyoruz" dedi.

'180 KİŞİ KAPASİTELİ'

1051 kilometre uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek trenin Malatya, Elazığ ve Kayseri'de turizm amaçlı duraklama yapacağını işaret eden Uraloğlu, "Tren 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Bu trenimiz, Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak. Hiç şüphesiz Turistik Diyarbakır Ekspresi, uzun süre durarak gezme imkanı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkıda bulunacak" diye konuştu.

'İSTANBUL-SOFYA TRENİ HEM EKONOMİK HEM DE KONFORLU'

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarının bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "İstanbul-Sofya treniyle Avrupa'ya ulaşmak da hem ekonomik hem de çok konforlu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor. Ayrıca yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulması ile ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'DEMİR YOLLARINA 57 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Demir yollarına yapılan yatırımlar sayesinde bugün turistik trenlerden ve yenilikçi demir yollarından söz edilebildiğini dile getiren Uraloğlu, "Son 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demir yollarında yeniden bir bahar havası oluşturduk. O muhteşem heyecanı yeniden yakaladık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık" dedi.

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 17:31 DHA Ankara- Gündem

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