Öğrenci servisi yağmur yüzünden kontrolünü kaybetti; üst üste kaza yaptı

Küçükçekmece’den okul gezisi için Üsküdar’a gelen içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu Birol Taştutan idaresindeki servis midibüsü, Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde yağmur sebebiyle kaymaya başladı. Savrulan midibüs önce duvara çarptı ardından park halindeki üç araca vurduktan sonra durdu.
10 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazada 10 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.