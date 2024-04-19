Öğrenci servisi yağmur yüzünden kontrolünü kaybetti; üst üste kaza yaptı

Küçükçekmece’den okul gezisi için Üsküdar’a gelen içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu Birol Taştutan idaresindeki servis midibüsü, Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde yağmur sebebiyle kaymaya başladı. Savrulan midibüs önce duvara çarptı ardından park halindeki üç araca vurduktan sonra durdu.

10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada 10 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA