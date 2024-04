MHP'den Alanya Belediyesi'ne yanıt: Biz nasıl başardıysak siz de başarın

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül'ün, Alanya Belediyesi'nden dün yapılan açıklamaya cevabı aynen şöyle:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları. Alanya Belediyesi’nin borçları ile ilgili devam eden gereksiz tartışmaları sonlandırmak ve kıymetli Alanya halkını doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi tarafından belediye binasına ‘Borç-Alacak Tablosu’ pankartı asılmış, ancak adının ‘Borç-Alacak’ tablosu olmasına rağmen söz konusu pankart üzerinde ‘Alacak’ kaleminin olmadığı görülmüştü.

Bunun üzerine MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak, Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Borç-Alacak Tablosu’na, yalnızca ‘Alacak’ kalemi eklemek suretiyle hazırlatmış olduğumuz pankartı ilçe teşkilat binamıza asarak kamuoyunun bilgisine sunduk.

Konu ile ilgili kısa açıklamamızı ve Alanya Belediyesi’nin astığı tablonun başlığında belirttiği gibi ancak bilinçli olarak eklenmediğini düşündüğümüz ‘Alacak’ kalemini ekleyerek mali tablonun görselini değerli basın mensuplarımıza basından sorumlu yönetim kurulu üyemiz aracılığıyla beyan ettik.

Dün öğleden sonra, bir siyasi partinin ilçe yöneticisi tarafından yazıldığı öğrenilen ve resmi kurum basın bülteni gibi servis edilen imzasız korsan beyanlar bizim için yok hükmündedir.



'TEHDİTVARİ KORSAN AÇIKLAMALARI ŞİDDETLE KINIYORUZ'



İlçe yönetim kurulu üyemizin, partimiz adına basınla paylaşmış olduğu beyanları kişiselleştirip, ilçe yöneticimizin ticareten helal kazancına dil uzatacak kadar tehditvari korsan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.

İlçe yöneticimizin, imzasız korsan bildirilerle ticari olarak itibar suikastine uğratılmasına asla izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isteriz.

Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik beyin de konuyla ilgili bilgisi olmadığına inanmakla beraber, seviyesizce, siyasi nezaket dilinden uzak, partizanca ve yöneticisinin bu eyleminden İlçe Başkanı’nın dahi haberi olmadığı anlaşıldığı üzere, kendisinin Alanya Belediyesi hizmet binasında hiçbir resmi görevi olamamasıyla birlikte, hangi sıfat ve yetki ile kaleme almış olduğu korsan bildiriyi servis etti?

Bahsi geçen kişi ile alakalı gereğini Sayın Özçelik’in yapacağını umut ediyoruz.

Belediyeler kamu malıdır ve devlette devamlılık esastır. Seçimler bitmiştir. Siyaset meydanlarda yapılır, kamu binalarında siyaset yapılmaz.

2014 yılında vatandaşlarımızın teveccühü ile Sayın Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde hem Alanya Belediyesi’nin kendine ait, hem de kapanan 16 belde belediyesinden gelen bir borç yükünü devraldı. Alanya Belediyesi’nin bütçesi kadar borcu olduğu aşikardır. Üstelik Alanya Belediyesi'nin bir çok binası, aracı ve personeli büyükşehir yasası gereğince elinden alınarak başka kurumlara verilmişti.



'BİZ HİÇ ENKAZ EDEBİYATINA SIĞINMADIK'



Başkanımız Adem Murat Yücel ve yönetimi hiç sızlanmadı, hiç şikayet etmedi, bu konuları siyasi propagandaya dönüştürmedi. Enkaz edebiyatına sığınmadı. Çünkü, bu göreve vatandaşlarımızın bizi mazaret üretmek için değil, daha iyi hizmet etsin diye getirdiğini biliyorduk. Kaldı ki, bu göreve talip olanların belediyenin mali yapısını da önceden biliyor ve ona göre planlamasını yapmış olması gerekir.

Başkanımız Adem Murat Yücel, belediye yönetimi ve MHP İlçe Teşkilatı olarak, önceki yönetimi itibarsızlaştırmak için çalışmadık. Alanyamıza çok değerli hizmetler kazandıran, 15 yıl Alanyamızı yöneten Sayın Hasan Sipahioğlu’nu da her zaman iyiliklerle, saygıyla, hürmetle andık.

Elbette her siyasetçinin bir yoğurt yiyişi vardır. Ancak unutulmasın ki herkes kendine yakışanı yapar.

Kıymetli vatandaşlarımız, bilmenizi isteriz ki;

Adem Murat Yücel ve ekibi, 10 yıl boyunca hem devraldığı borcu ödedi, hem günü gününe personel maaşlarını ödedi, hem de partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla Alanya halkımıza hizmet etti, eser kazandırdı, Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden daha fazla Alanya’ya yatırım yaptı. Alanya’ya su fabrikasından teleferiğe, kültür merkezlerinden kreşlere, etütlere, belediye binasına, cuma pazarına, asfalt plentinden beton santraline, Oba Kapalı Spor Salonu'na kadar sayısız eser ve birçok park, sosyal alan ve spor tesisleri kazandırdı. Festivallerimizi, sanat ve kültür etkinliklerini, spor organizasyonlarını da turizm kenti Alanyamıza yakışır şekilde, en güzel şekilde yaptı. Ayrıca inşa ettiği 10 okulun yanı sıra hem tüm okullarımıza, hem de kentteki tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarına da her zaman maddi manevi destek verdi.

Sayın Adem Murat Yücel’in 10 yıllık hizmet döneminde darbe, pandemi, deprem, Rusya krizi ve Ukrayna savaşı gibi Alanya ekonomisini etkileyen bir çok olay yaşamamıza rağmen belediye hizmetlerimizi bir an bile aksatmadan, yatırımlarımıza ara vermeden, bütçesini arttırarak yoluna devam edebildi.



'YÜCEL'İN KAZANDIRDIĞI 700 GAYRİMENKULDAN 2-3'Ü TÜM BORÇLARI KAPATIR'



Tüm bunların yanında Adem Murat Yücel Alanyamıza 266’nın üzerinde iş makinesi ve araç kazandırdı. 700’e yakın da taşınmaz gayrimenkulü satın alma yolu ve imar uygulamaları ile Alanya Belediyesi'nin bünyesine kattı.

Sayın Adem Murat Yücel döneminde belediyeye kazandırdığı gayrimenküllerin 2 ya da 3 tanesi maddi bedele dönüştürüldüğünde Alanya Belediyesi'nin tüm borçlarını kapatacak değere sahiptir. Yönetiminde kamulaştırma el atma harici, kamu mahsuplaşması haricinde hiç mülk satışı yapmadı. Biz nasıl satış yapmadan Alanya Belediyesi'ni bugünlere getirdiysek, şimdi işbaşında olanların da, doğru bir yönetim anlayışı ile hiç mülk satışı yapmadan bütçe dengesini sağlayabileceğine inanıyoruz ve takipçisi olacağız.

Sonuç olarak bugünün ekonomik şartlarında hizmet ve yatırım yapan, üreten, iş yapan Türkiye’nin bazı kamu kurumları ve belediyelerinin borcunun olması doğaldır. Hiç hizmet etmezseniz, hiç kredi çekmez, hiç borçlanmazsınız. Ancak, önemli olan borcu yönetebilmek ve hizmete devam edebilmektir.



'NE YAPACAĞINI BİLMEZ GÖRÜNTÜDEN UZAKLAŞILMALI'



Şimdi geldiğimiz noktada yaşananlar, yeni yönetimin 5 yıl boyunca Alanya’yı nasıl yöneteceğinin de ipuçlarını bize gösteriyor. Seçim meydanlarında birlikten, birleşmekten, eşit ve adaletli olmaktan dem vuranların, olayları kişiselleştirmekten, siyasileştirmekten, ayrıştırıcı tavırdan ve çirkin bir kavgaya dönüştürmekten vazgeçip, herkesi kucaklayıcı bir anlayışla daha fazla beklemeden, ne yapacağını bilmez bir görüntüden uzaklaşıp bir an önce Alanya halkına hizmet etmeye başlamalarını temenni ediyoruz. Saygılarımla." (Mazlume GÖKTAŞ)

