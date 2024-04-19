Alanya’da esnaftan ‘Boykot’ tepkisi

Başta İstanbul olmak üzere 20-21 Nisan’da ülke genelinde sosyal medya üzerinden restoran ve kafeleri boykot etme çağrısı Alanya’daki esnafların tepkisine yol açtı. Alanya’da uzun süredir restoran işleten Hamdullah Toprak, “Boykot yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Restorancılar her şeyi bedavaya mı alıyor? Örneğin eskiden ödediğimiz kiraların şimdi iki katını ödüyoruz.
Personel maliyetlerini hesap etmiyorlar mı? Eskiden ana ödeme kalemi olarak kiramız vardı fakat şimdi elektrik, personel maliyetleri, mutfak masrafları da kira kadar arttı. Herkes fiyatların pahalı olmasından şikayetçi fakat bizim de maliyetlerimiz bir o kadar arttı. Kendinizi işletme sahiplerinin yerine koyun. Bizim maliyetlerimiz arttığı zaman neredeydiniz? Tek suçlu işletmeler mi? Bizim elimizden gelen bir şey yok. Maliyetlerimiz arttıkça bizler de fiyatlarımızı ona göre güncelleyeceğiz. O zaman işletmelerimizi kapatalım gidelim” diyerek tepki gösterdi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.