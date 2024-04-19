Alanya’da esnaftan ‘Boykot’ tepkisi

Başta İstanbul olmak üzere 20-21 Nisan’da ülke genelinde sosyal medya üzerinden restoran ve kafeleri boykot etme çağrısı Alanya’daki esnafların tepkisine yol açtı. Alanya’da uzun süredir restoran işleten Hamdullah Toprak, “Boykot yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Restorancılar her şeyi bedavaya mı alıyor? Örneğin eskiden ödediğimiz kiraların şimdi iki katını ödüyoruz.

Personel maliyetlerini hesap etmiyorlar mı? Eskiden ana ödeme kalemi olarak kiramız vardı fakat şimdi elektrik, personel maliyetleri, mutfak masrafları da kira kadar arttı. Herkes fiyatların pahalı olmasından şikayetçi fakat bizim de maliyetlerimiz bir o kadar arttı. Kendinizi işletme sahiplerinin yerine koyun. Bizim maliyetlerimiz arttığı zaman neredeydiniz? Tek suçlu işletmeler mi? Bizim elimizden gelen bir şey yok. Maliyetlerimiz arttıkça bizler de fiyatlarımızı ona göre güncelleyeceğiz. O zaman işletmelerimizi kapatalım gidelim” diyerek tepki gösterdi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)