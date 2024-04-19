Alanya’da oda başkanından ‘Boykot’ açıklaması

BİRÇOK sektörde zamlar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu durumdan hem vatandaş hem de esnaf etkileniyor. Maliyetlerin de artmasıyla özellikle restoran ve kafelerin menüleri de zamdan nasibini alıyor. Bu önlenemez artışlar sonrasında sosyal medyada yapılan bir boykot çağrısı çığ gibi büyüdü. Başta İstanbul olmak üzere 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gidilmeme kararı alındı. Peki Alanya’da durum ne olacak? Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla, genellikle ünlülerin böyle bir çağrı yaptığını görüyoruz. Tabi onların yemek yedikleri yerler, daha üst düzey ve pahalı olan yerlerdir. Vatandaşın yemek yediği, çay, kahve içtiği yerler değildir. Alanya'da böyle bir durum söz konusu değil. Burada yaklaşık bin işletmenin fiyat tarifelerini biz belirliyoruz. Bu tarifeleri de tüm esnaf arkadaşlarımızla istişare ederek belirliyoruz. Artan enflasyona bağlı olarak, sadece ocak ayında tarifelerimizi yeniliyorduk ama ilk defa bu yıl temmuz ayında da yeni bir tarife yaptık. Yine ocak ve nisan aylarında önce içkisiz lokantaları şimdi de restoranların tarifelerini yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Şunu açıkça söyleyebilirim ki hem otel-pansiyon grubunda hem de lokanta restoran grubumuzda, Türkiye'nin en ucuz bölgelerinden biri Alanya bölgemizdir. Esnaflarımız da bu konuda elinden geleni yapıyor. Çünkü biz bir ilçeyiz ve özellikle esnaf lokantalarımızda hep aynı kişilere hizmet veriyoruz. Fiyatları minimumda tutarak müşteri kaybını engellemeye çalışıyoruz” dedi.





‘ESNAFIMIZ ENFLASYONLA SAVAŞIYOR’



Esnafın girdi maliyetlerinin arttığını belirten Başkan Değirmenci, “Yaptığımız toplantılarda da 2024 ve 2025 yılında ekonomik olarak zorlu bir süreç yaşayacağımızı söylüyoruz. Bu sıkıntı mutlaka bizim işlerimize de yansıyacaktır. Buna rağmen gelecek müşterilerimizi ağırlarken hizmet kalitesinden ödün vermeden, fiyatta da dikkatli olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabi lokantacı esnafımız da artan bu enflasyon oranlarıyla savaşmak zorunda kaldı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte personel giderleri de çok arttı. Kullanmış oldukları ürünlerin fiyatlarında da müthiş artışlar oldu. Toptancılar anında zam yaparken, bizim esnafımız 3-5 ayda zor yansıtıyor bunu fiyatlara. Çünkü müşterileri kaybetmek ve yeme sayılarını azaltmak istemiyorlar. Bir de gıda fiyatlarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü, biz de aynı gün bizim de KDV'mizin yüzde 1'e düşmesi gerektiğini söyledik. Bunu bakana kadar aktardık. Yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a çıkartıldı ama arada kalan fark esnafın cebinden çıkmaya başladı. Bu fark dükkan kirası ve personel giderlerinin yanında çok büyük bir külfet olmaya başladı. Defalarca anlattım; KDV'yi yüzde 1 olarak aldıysak yüzde 1 olarak çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz hizmet üreten bir sektörüz. Bizim KDV'mizin yüzde 5'e düşürülüp, gıdanın yüzde 5-6'ya çıkarılması gibi bir düşüncemiz var ama bizim sözümüz nereye kadar yetişecek bilmiyorum. Buradaki dengesizliğin giderilmesi lazım. Alanya halkı her zaman gittikleri lokantaları gönül rahatlığı ile tercih edebilirler” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)