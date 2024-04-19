YÖK açıkladı! Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısını açıkladı.

'HEDEFİMİZ, DÜNYADA İLK 5’E GİRMEK'

Uluslararasılaşmanın, YÖK ve üniversiteler için stratejik hedef olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:

"Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer almış bir hedeftir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir.

Bu yönüyle ülkemiz dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 5’e girmektir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen uluslararası öğrenciler ülkemizde barış ve huzur içinde eğitim hayatlarına devam etme olanağı bulmaktadır"

' GÖÇMEN SORUNU OLARAK BAKMAK YANLIŞ'

Uluslararası öğrencilere karşı olumsuz algı oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Bu bakımdan, uluslararası öğrenciler konusuna bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur." dedi.

Kaynak: AA