Çavuşoğlu Boston'da Türklerle buluştu

ÇAVUŞOĞLU, Boston'da ABD'deki Türk dernek temsilcileri, toplum gönüllüleri ve Türk öğrenci dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Türklerle uzun uzun sohbet eden, taleplerini alan Çavuşoğlu, buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Boston'da ABD'deki Türk dernek temsilcileri, toplum gönüllüleri ve Türk öğrenci dernekleri temsilcileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.



BOSTON HAKKINDA



Boston, Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti ve en büyük şehridir. Ayrıca New England olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu bölgesinin de resmî olmayan merkezidir. Harvard ve MIT gibi dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi