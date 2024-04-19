Kayıp aranıyordu; ortağının korkunç planı ortaya çıktı

Canik’te Muhammet Tuncel’den haber alamayan yakınları, 16 Nisan gecesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Tuncel’in en son cam balkon işi yaptığı ortağı Harun S. ile birlikte görüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Harun S., ifadesinde Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki ormana gittiklerini söyledi.
ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Alacak meselesi yüzünden kavga ettiklerini iddia eden Harun S., Tuncel'i silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Harun S.'nin ifadesinde tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri, Tuncel’in cenazesiyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.