19 Nis 2024 - 16:55- Gündem

Yangın çıkan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi

Kütahya'da yaşlı bir adam ile eşi otomobille seyir halindeyken otomobil alev aldı. Söndürmeye çalışırken ise talihsiz adam kalp krizi geçirerek öldü.