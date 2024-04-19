19 Nis 2024 - 16:55- Gündem G:

Yangın çıkan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi

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Kütahya'da yaşlı bir adam ile eşi otomobille seyir halindeyken otomobil alev aldı. Söndürmeye çalışırken ise talihsiz adam kalp krizi geçirerek öldü.

Yangın çıkan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirdi mask
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı. Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 16:55 DHA Kütahya- Gündem

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