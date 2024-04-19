19 Nis 2024 - 16:49- Gündem G:

Yasak başladı, balık fiyatları uçtu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 15 Nisan'da gırgır ve troller için av yasağı başladı. Yasak nedeniyle tezgahlarda balık çeşidi azalınca da fiyatlar arttı.

Yasak başladı, balık fiyatları uçtu mask
Yasak başladı, balık fiyatları uçtu
Yasak başladı, balık fiyatları uçtu
+12
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 15 Nisan'da gırgır ve troller için başlayan av yasağı nedeniyle tezgahlarda balık çeşidi azaldı, fiyatlar arttı. Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, “Bu balık çıkmıyor anlamına gelmiyor. Balık çıkıyor ama neye yansıdı? Fiyatlara, milletin alım gücüne yansıdı. Yasaklardan önce kilosunu iriliğine göre 90, 100, 120 liraya kadar sattığımız istavrit balığı ikiye katladı, 200 lira, 220 lira oldu" dedi.

Çanakkale Boğazı ile uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı başladı. Bu durum, Çanakkale'de balık çeşitleri ile fiyatları da etkiledi. Tezgahlarda çeşit azaldı, fiyatlar arttı. Yasaktan önce kilosu 90 TL'den satılan istavritin fiyatı yasakların ardından 220 TL'ye kadar çıktı.

İSTAVRİTİN FİYATI İKİYE KATLADI'

Av yasaklarının başlamasının ardından balık fiyatlarındaki artışa değinen balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Nisan 15'te av yasaklarının başlamasından dolayı tezgahlarda balık çeşitliliği bir nebze de olsa azaldı. Bu balık çıkmıyor anlamına gelmiyor. Balık çıkıyor ama neye yansıdı? Fiyatlara, milletin alım gücüne yansıdı. Yasaklardan önce, Nisan 15'ten önce kilosunu iriliğine göre 90, 100, 120 liraya kadar sattığımız istavritin fiyatı ikiye katladı, 200 lira, 220 lira oldu. Ondan sonra iriliğine göre sardalya balığı 70, 80, 100 liraları, 150 liraları gördü. Bundan sonra bu süreç böyle devam eder. Biraz daha havaların randımana girip balık akımının kuvvetlenmesine kadar bu şekilde devam eder. Tezgahlar balıksız kalmaz. Sadece biraz fiyatlara yansır" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK BALIĞIN ÇIKTIĞI YER ÇANAKKALE BÖLGESİ'

Lüferin geriye dönüş akımı başladığını belirten Tunç, "Lüfer, eylül, ekim, kasımda Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e doğru göç yapıyor. Bu aylarda ise Akdeniz'den Ege'den ve Karadeniz'e doğru lüferin göçü başlıyor. Sezonda lüfer gayet boldu. Bol miktarda popülasyona sahipti. Avlanmaktan kurtulan lüferler ise tekrardan yumurta atmak, havyar dökmek için Karadeniz'e, soğuk sulara doğru göçünü başlattı. Eylül- aralık arasındaki dönem dışındaki aylar balığın en bol olduğu dönemler. Geçiş bölgesi olduğu için Türkiye genelinde en çok balığın çıktığı yer, Çanakkale" diye konuştu.

Kaynak: DHA

# av yasağı, fiyat, Balık, Bir, Yer, başladı, Aralık, türkiye, ekim

19 Nis 2024 - 16:49 DHA Çanakkale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Diyarbakır'da rezalet! Türk bayrağı kaldırıldı... mask
Diyarbakır'da rezalet! Türk bayrağı kaldırıldı...
Son Dakika! İzmir'de deprem mask
Son Dakika! İzmir'de deprem
Tokat'a deprem musallat oldu: İnsanlar sokakta yattı! mask
Tokat'a deprem musallat oldu: İnsanlar sokakta yattı!
Heyelan nedeniyle evler boşaltıldı mask
Heyelan nedeniyle evler boşaltıldı
Feci kaza! Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 7 yaralı mask
Feci kaza! Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 7 yaralı
6 Şubat depremlerini bilmişlerdi. Tokat depreminden de saatler önce uyarıda bulundu mask
6 Şubat depremlerini bilmişlerdi. Tokat depreminden de saatler önce uyarıda bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber