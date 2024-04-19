19 Nis 2024 - 16:38- Magazin G:

Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında bomba sözler! "Vedalaşmak insanı büyütür..."

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Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın arası bir süredir bozuk. Bir programa katılan Murat Cemcir küs olduğu Ahmet Kural hakkında açıklama yaptı.

Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında bomba sözler! "Vedalaşmak insanı büyütür..." mask
Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında bomba sözler! "Vedalaşmak insanı büyütür..."
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Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu bir süredir gündemdeydi.

Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir Youtube'da yayınlanan Sibel Arna Ne Olursan Rahat Ol programına katıldı.

Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında bomba sözler!

"VEDALAŞMAK İNSANI BÜYÜTÜR"

Cemcir programda küs olduğu Ahmet Kural hakkında konuştu. Cemcir, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor."

Kaynak: MYNET

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19 Nis 2024 - 16:38 - Magazin

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