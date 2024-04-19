Nuri Alço, Ankara'ya nakledildi; kalp pili takıldı

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren ünlü isme kalp pili takıldı.
'PİL TAKILDI; ÇOK İYİ DURUMU'
Eşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Burcu Alço, “Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok, sadece kalp pili operasyonu bugün taburcu işlemimizden sonra bu ay içi yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı” dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.