Alanya Üniversitesi'nde festival heyecanı

BU yıl ilki gerçekleşecek olan Alanya Üniversite İletişim ve Tasarım Festivali Kültürlerarası İletişim temasıyla 22-24 Nisan tarihleri arasında Alanya’nın farklı noktalarında etkinlikler, atölyeler, geziler ve buluşmalar düzenleyecek. Festivalin 23 Nisan Uluslarası Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 27 Nisan Dünya İletişim Tasarımı Günü’ne denk gelmesinden dolayı Alanya Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir etkinlik düzenleyecek. Cikcilli mahallesinde yer alan Nimet Alaattinoğlu İlkokulu duvarları boyanarak 23 Nisan’da törenle açılış yapılacak.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR HAFTA



22 Nisan Pazartesi 12.30- 17.30 saatleri arasında Alanya Mutfak Mirası’nda kültürel paylaşımlar ve kurabiye pişirme şenliği yapılacak. 23 Nisan Salı 11.00-12.00 saatleri arasında Duvarları Hayal Gücüyle Aşmak isimli tasarım çalışması yapılacak. 24 Nisan Çarşamba 09.00-17.30 saatleri arasında Alanya Üniversitesi bahçesinde ‘Kampüste Festival Var’ etkinliği düzenlenecek. 25 Nisan Perşembe 09.00-17.30 saatleri arasında Aspendos ve Side’de Kültür ve Tarihe Yolculuk etkinliği düzenlenecek. 26 Nisan Cuma 11.00-18.00 saatleri arasında sürdürülebilirlik aktivitesi olarak Kızılkule’de uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak



‘İLETİŞİM VE FESTİVALİN BÜYÜLÜ DÜNYASINA BEKLİYORUZ’



Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal, İletişim ve Tasarım Festivali hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Ünal, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz İletişim ve Tasarım Festivali’ni 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Festivalin çıkış noktası tüm dünyada kutlanan Dünya Tasarım Günü’nden yola çıktık. Tasarımın artık kendi hudutlarını aşmış başlı başına bir konsept olduğunu biliyoruz. Ama biz iletişimi de öncelemek istedik. Bu nedenle İletişim ve Tasarım Festivali yapmak istedik. Dijitalleşme ile birlikte iletişim çok önemli bir noktaya geldi. Festivali kurgularken 3 tane ana tema belirledik. Hem üniversitemizin hem de Alanya’nın çok kültürlü dokusunun altını çizmek adına birinci temamızı ‘Kültürlerarası İletişim’ olarak belirledik. Alanya’nın bulunduğu zengin coğrafyadaki kültürel ve tarihi mirası iletişim perspektifinden değerlendirmek istedik. İkinci temamız da ‘Kültürel Miras’ olarak belirlendi. 3. temamız ise dünyada öncelikli olan değer verdiğimiz bir konsept olan ‘Sürdürülebilirlik’. Dolayısıyla 3 temayı ele alarak çok farklı etkinlik ve faaliyetlerle dolu bir festival tasarladık. Temel amaçlarımızdan birisi de üniversiteli öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve Alanya halkını bir araya getirerek bir etkileşim yaratmak. 3 temel tema üzerinden belirli faaliyetlerle farkındalık yaratmak oldu. Bu süreçte çok ciddi bir emek sarf ettik. Başta rektörümüz olmak üzere herkes çok ciddi emek sarf etti. Gücümüze güç katan ve bizi destekleyen başta Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkür ederiz. 22-26 Nisan tarihleri arasında herkesi iletişim ve festivalin büyülü dünyasına bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi