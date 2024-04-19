Alanya’da turist kriz geçirip canına kıydı! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Edinilen ilk bilgilere göre, olay Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla bir otelde tatil yapan İngiliz turist Antony Maxvell (22) iddiaya göre aşırı alkollü olan kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendini kaldıkları beşinci kattaki odanın balkonundan aşağı attı. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen İngiliz turist doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Maxvell’in kız arkadaşı K.B. (33) jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. serbest bırakıldı.