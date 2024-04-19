10 yıl ile emekliliği tam 90’dan vuracaklar! 3675 prim şartı tamam; 50-55 yaş arası…

Günümüzde birçok kişi, emeklilik planlarını erken yaşlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu planlar içerisinde, sigorta başlangıç tarihlerinin stratejik bir önemi bulunmaktadır. Bazı durumlarda, sigorta başlangıcıyla birlikte sadece 10 yıl süren prim ödeme süreci sonrasında emeklilik hakkı kazanılabilmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik sistemlerinde belirli koşulları karşılayan bireyler için emekliliğe hızlı bir geçiş imkanı sunmaktadır.

Eksik Primli Olanlara Kısmi Emeklilik İmkanı

Bazı sigortalılar, primlerini tamamlama imkanı bulamamaktadır. Ancak kısmi emeklilik, bu durumda bir çıkış kapısı sunar. Kısmi emeklilik için 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak gerekmektedir. Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekmektedir.

15 Yıl 3600 Gün ile Tam Emeklilik

Tam emeklilik için ise en az 15 yıl (5400 gün) prim ödemiş olmak gerekmektedir. Primlerin tamamlanma tarihine göre belirlenen yaş sınırları, kadınlar için 58, erkekler için 60’tır.

Bağ-Kur’da Kısmi Emeklilik Şartları

Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik, 15 yıl (5400 gün) prim ödeme şartına bağlıdır. Bu durumda, 2 tam yıl ve daha az süresi olan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emeklilik hakkı kazanabilirler.

Primini Tamamlayamayanlara Bir Fırsat Daha

Yaş şartını doldurmuş ancak primini tamamlayamayan sigortalılar için özel bir düzenleme yapılması talep edilmektedir. Bu kesim, kendi emekliliklerini sağlamak için prim borçlanma imkanı talep etmektedir.

Bu stratejiler ve düzenlemeler, erken emeklilik yolculuğunda adım adım ilerlemeyi sağlayarak, bireylerin finansal geleceklerini daha iyi şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır.