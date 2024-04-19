Gazipaşa'da musluktan su değil çamur aktı

YENİ Alanya'nın ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, gün boyu musluklarından yoğun miktarda kireçli ve çamurlu su akmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Akan suyun kirliliğinden dolayı Bakılar Mahallesi sakinleri olarak hiçbir ev işi yapamadıklarını, duş alamadıklarını hatta bu suyun sağlıklarını bile riske attığını dile getiren vatandaş, yetkilerden bir an önce çözüm beklediklerini söyledi. (Gülser YİĞİT)