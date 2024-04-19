19 Nis 2024 - 15:11 - Gündem

Diyarbakır'da rezalet! Türk bayrağı kaldırıldı...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazandıktan sonra meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı. Salonda çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu fark edildi. Karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çeşitli yorumlara neden oldu.