Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı

Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK Toplantısında, 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler ve CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair analizler ele alındı.
ANALİZ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK'da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi.
"FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"
Spordaki son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.