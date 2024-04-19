'Eteğimin altındaki...' Bu TikTok rezaleti çok konuşulur! Teyze'den akıl almaz hareket

TikTok'tan paylaşılan bir görüntüde kamera karşısına geçerek dans eden bir kadın yer aldı. Yaşlı kadın ev ortamında adeta klip çeker gibi dans ettiği görüntülere 50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notunu ekleyince viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları o anlara yorumsuz kalamadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten TikTok'un kapatılması gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim ben şimdi?" yorumunu yaptı.