Son Dakika! İzmir'de deprem

Son dakika! Tokat'taki depremlerin ardından bir sarsıntıda İzmir'de meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.