Son Dakika! İzmir'de deprem

Son dakika! Tokat'taki depremlerin ardından bir sarsıntıda İzmir'de meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.