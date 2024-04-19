ALKÜ'de uzun süredir beklenen branşa atama yapıldı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Nöroloji Uzmanı olarak atanan Celil Yılmaz hasta kabulünü başladı. Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Celil Yılmaz’ın atanmasıyla birlikte hastanede daha önceden bulunmayan Çocuk Nörolojisi branşında hizmet verilir duruma getirildi.
Çocuk Nöroloji Uzmanının göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ Sağlık Bakanlığı'mızın desteği, Antalya İl Sağlık Müdürlü’ğümüzün girişimleriyle, hastanemiz sağlıkta büyük ve güçlü bir ivme kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha büyüyerek yeni branşlarımız ve yeni hekimlerimizle birlikte daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktadır." dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.