- Sağlık

ALKÜ'de uzun süredir beklenen branşa atama yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Nöroloji Uzmanı atandı.

ALKÜ'de uzun süredir beklenen branşa atama yapıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Nöroloji Uzmanı olarak atanan Celil Yılmaz hasta kabulünü başladı. Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Celil Yılmaz’ın atanmasıyla birlikte hastanede daha önceden bulunmayan Çocuk Nörolojisi branşında hizmet verilir duruma getirildi.

Çocuk Nöroloji Uzmanının göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ Sağlık Bakanlığı'mızın desteği, Antalya İl Sağlık Müdürlü’ğümüzün girişimleriyle, hastanemiz sağlıkta büyük ve güçlü bir ivme kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha büyüyerek yeni branşlarımız ve yeni hekimlerimizle birlikte daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktadır." dedi.

# Bir, ilgili, açıklama, Alanya, Antalya, başladı, sağlık, eğitim

19 Nis 2024 - 11:43 - Sağlık

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Emekli olmak isteyenler aman dikkat: Bu hastalık erken emekliliğe yol açıyor mask
Emekli olmak isteyenler aman dikkat: Bu hastalık erken emekliliğe yol açıyor
İyi geldiği şeyleri saymakla bitmiyor: Hasadı başladı mask
İyi geldiği şeyleri saymakla bitmiyor: Hasadı başladı
Bütün bunların sebebi 'Kıl dönmesi': Yaşamla ölüm arasında... mask
Bütün bunların sebebi 'Kıl dönmesi': Yaşamla ölüm arasında...
Hastanedeki değişimi inceledi mask
Hastanedeki değişimi inceledi
Hayırseverlere vefa mask
Hayırseverlere vefa
Hastaneden randevu alacaklar dikkat! Yeni sistemi bakan duyurdu... mask
Hastaneden randevu alacaklar dikkat! Yeni sistemi bakan duyurdu...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber