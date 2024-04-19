ALKÜ'de uzun süredir beklenen branşa atama yapıldı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Nöroloji Uzmanı olarak atanan Celil Yılmaz hasta kabulünü başladı. Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Celil Yılmaz’ın atanmasıyla birlikte hastanede daha önceden bulunmayan Çocuk Nörolojisi branşında hizmet verilir duruma getirildi.

Çocuk Nöroloji Uzmanının göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ Sağlık Bakanlığı'mızın desteği, Antalya İl Sağlık Müdürlü’ğümüzün girişimleriyle, hastanemiz sağlıkta büyük ve güçlü bir ivme kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha büyüyerek yeni branşlarımız ve yeni hekimlerimizle birlikte daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktadır." dedi.