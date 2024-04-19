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Uğur Dündar'ın verdiği DNA sahte mi? Müge Anlı'da inanılmaz iddialar

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Müge Anlı’nın programında, Dilara G.’nin Uğur Dündar’ın babası olduğunu iddia etmesiyle büyük bir gündem oluştu. Programda yaşanan ilginç gelişmeler arasında, Dilara’nın annesi Suphiye Orancı’nın Almanya’daki evinin bulunması ve yaşananlar yer alıyor. Dilara G., Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan rapora itiraz ederek yeni bir DNA testi talep ettiğini açıkladı. İşte, merak edilen tüm detaylar ve olayın arka planı…

Uğur Dündar'ın verdiği DNA sahte mi? Müge Anlı'da inanılmaz iddialar mask
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Dilara’nın İtirafı:

Müge Anlı’nın programında Dilara G., Uğur Dündar’ın babası olduğunu iddia etti ve bu konuda Adli Tıp Kurumu’nun çıkardığı rapora itiraz ettiğini belirtti. Yeni bir DNA testi yapılması için talepte bulundu.

Suphiye Orancı’nın Evi:

Programda ortaya çıkan bir diğer detay ise Dilara’nın annesi Suphiye Orancı’nın Almanya’daki evinin bulunması oldu. Ancak Orancı, konuyla ilgili konuşmaktan kaçınarak “Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez” şeklinde ifadeler kullandı.

Dilara’nın Geçmişi:

Dilara G., evlilik dışı doğan ve bir süre esirgeme yurdunda kalan bir çocuk olarak hayatına başladı. Sonrasında evlatlık verildiği aileyle mutlu bir yaşam sürdü. Ancak geçmişiyle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkması, onu babasıyla iletişime geçmeye yönlendirdi.

Dava Süreci:

Dilara G., Uğur Dündar’ın babası olduğunu iddia ederek hukuki yollarla hak arama kararı aldı. Yapılan itirazlar ve yeni DNA testi talebiyle birlikte dava süreci hız kazandı.

Olayın Arka Planı:

Dilara’nın yaşadığı bu süreç ve ortaya çıkan iddialar, basın ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Uğur Dündar ve Suphiye Orancı’nın da konuya ilişkin açıklamaları merakla bekleniyor.

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19 Nis 2024 - 10:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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