Yüksek emekli maaşı promosyonu başvuru son tarihi açıklandı: 30 Nisan! Milyonlarca kişi sorguluyordu

Ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler ve düşük maaş alanlar, daha cazip teklifler için banka değişikliği yapma arayışına girdi.

Birçok emekli, daha iyi koşullar ve avantajlar sunan başka bir bankaya geçiş yapma telaşı içinde. Ancak en uygun seçeneği belirlemek için detaylı bir araştırma gerekiyor.

Ancak zaman daralıyor. 18 bin liraya kadar çıkan promosyonlar için geri sayım başladı ve son tarih yaklaşıyor. Tüm emekliler de son başvuru tarihini merakla bekliyor.

En yüksek promosyon veren bankaları araştıran emekliler, kamu bankaları mı yoksa özel bankalar mı daha avantajlı olduğuna karar vermeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşvikiyle, özel bankalar emeklilere çeşitli fırsatlar sunmaya başladı.

Özel bankalar sadece promosyonları artırmakla kalmadı, aynı zamanda kredi imkanları da sunmaya başladı. Bu durum kararsızlığı artırırken, harekete geçme zamanının geldiği de bir gerçek.

Yüksek promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin bankalarına başvurarak güncelleme talebinde bulunmaları gerekiyor.

Bankalar, daha önce verilen promosyonu yeni ödemeyle dengeliyor ve kalan miktarı belirliyor. İade işlemi tamamlandıktan sonra banka, toplam promosyon tutarını hesaba yatırıyor.

Üç yıl süresi dolmak üzere olan emeklilerin güncelleme yapmaları gerekiyor. Taahhüt süresi dolan emekliler, istedikleri takdirde daha yüksek promosyon öneren başka bir bankaya geçebilirler. Bunun için son başvuru tarihi belirlendi.

Yüksek promosyon almak veya mevcut promosyonu artırmak isteyenler, son tarihi kaçırmamalı. 18 bin TL’ye kadar olan promosyonlar için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Son gün 30 Nisan’a yaklaşıyor. Emekli maaşlarındaki artış Temmuz ayında bekleniyor ve bankaların promosyonları artırması öngörülüyor.