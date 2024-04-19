AYM'den boşanmaları arttırabilecek devrim niteliğinde karar!

AYM, T24'te yer alan habere göre, Medeni Kanun'un 166. maddesinin dördüncü fıkrasını iptal etti. Bu madde, boşanma davasının reddedilmesinin ardından 3 yıl geçmesi ve ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılacağını ve eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceğini düzenliyordu.

'ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ İHLAL EDİYOR'

Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin iptal başvurusunu inceleyen AYM, 3 yıllık bekleme süresinin ölçülülük ilkesini ihlal etiğine karar verdi. AYM kararı, ortak hayatın yeniden kurulamadığı durumlarda 3 yılın boşanma kararı için uzun bir süre olduğunu ve "özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunun koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle gerekçelendirdi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı bulunan bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu karar, boşanmak isteyen ancak 3 yıllık bekleme süresini doldurmayan kişiler için önemli bir hak kazanımı olarak değerlendiriliyor. AYM'nin bu kararıyla boşanma davalarında daha hızlı ve adil bir yargılama süreci sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: Karar