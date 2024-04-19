Kiracılara müjde: TOKİ 7 bin TL taksitle konut satışlarına başladı! 2+1 ve 3+1 evler için herşey hazır

TOKİ, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan 2+1 ve 3+1 konut projelerini 13 il için duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu projeler, dar gelirli ve orta gelirli ailelere ekonomik açıdan rahatlama sağlayacak.
Hangi İllerde Konut Satışları Yapılacak?
TOKİ’nin yeni konut projeleri, şu illerde gerçekleştirilecek:
Kayseri
Çankırı
Şanlıurfa
Zonguldak
Ankara
Karabük
Eskişehir
Şırnak
Çorum
Gümüşhane
Kütahya
Konut Projeleri İhale Tarihleri:
Eskişehir: 29 Nisan 2024
Şırnak: 3 Mayıs 2024
Karabük: 6 Mayıs 2024
Ankara, Kayseri: 10 Mayıs 2024
Zonguldak: 14 Mayıs 2024
Ödeme Planları ve İhale Bedelleri:
TOKİ’nin yeni konut projelerinde, esnek geri ödeme fırsatı sunuluyor. Örneğin, 3+1 konutlar için başlangıç aylık taksit tutarı 7 bin 417 TL olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin yüzde 10 peşinat ödemesi gerekiyor ve peşinat bedeli 148.340 TL ile 164.361 TL arasında değişiyor.
Ayrıntılı ödeme planları ve ihaleye ilişkin detaylar için TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu projelerle dar ve orta gelirli aileler, uygun şartlar altında ev sahibi olma fırsatını yakalayacaklar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.