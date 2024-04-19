Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak: İşte başvuru yeri ve şartlar

Orman Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü statüsündeki 68 daimi işçi alacak. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere engelli ve eski hükümlü statüsündeki bireyler için toplam 68 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.

Alım ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. İlana göre, 30 engelli ve 38 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) kişi olmak üzere toplamda 68 işçi istihdam edilecek. Bu süreç, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya TMY İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

İşe başvuru koşulları ve diğer detaylar 22-26 Nisan tarihleri arasında İŞKUR’un açık iş ilanları bölümünde yayımlanacak. Adaylar, belirtilen tarihler arasında İŞKUR üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler. Adaylar arasından seçim yapmak için sözlü ve uygulamalı sınavların yanı sıra noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin yeri ve zamanı ise İŞKUR’un açık iş ilanlarında ve OGM’nin internet sitesinde ilan edilecek.