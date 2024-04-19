Gün ağarınca manzara ortaya çıktı! İşte Tokat'taki depremin geride bıraktıkları...

TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi dron ile görüntülendi.
Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün Richhter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi. Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi. Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.