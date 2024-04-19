- Ekonomi

Tesla'dan Türkiye'ye özel ucuz model geliyor... İşte çarpıcı detaylar

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Tesla, Türkiye otomotiv pazarına özel bir hamle yaparak, sınırlı güçlü tek motorlu Model Y'yi Türkiye'ye özel olarak satışa sundu. Araç, ÖTV indirimlerinden faydalanacak şekilde fiyatlandırıldı.

Tesla'dan Türkiye'ye özel ucuz model geliyor... İşte çarpıcı detaylar mask
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Tesla, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir stratejiyle Türkiye pazarına adım attı. Özel olarak tasarlanmış tek motorlu Model Y, sınırlı motor gücü ile Türkiye'nin ÖTV sistemine uyum sağlayarak, elektrikli araç meraklılarına cazip bir fiyatla sunuluyor. Bu model, yalnızca Türkiye'de satışa sunulmuş olup, diğer pazarlarda bu özelliklerde bir araç bulunmuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLANDIRMA
Yeni Tesla Model Y, 160 kW'lık bir motor gücüne ve 455 kilometre menzile sahip. 60 kWh'lık batarya kapasitesi ile donatılmış olan araç, 0'dan 100'e 7,5 saniyede çıkıyor ve maksimum 217 km/s hıza ulaşabiliyor. Türkiye'de %10 ÖTV diliminde yer alması nedeniyle oldukça rekabetçi bir fiyat olan 1.791.451 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

PAZAR DİNAMİKLERİNE ETKİSİ
Tesla'nın bu stratejik hamlesi, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarını canlandırması bekleniyor. Özellikle vergi avantajı sayesinde sunulan bu model, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırabilir ve Tesla'nın Türkiye'deki satışlarını önemli ölçüde yükseltebilir. Diğer otomobil üreticilerinin de benzer stratejiler izleyip izlemeyeceği ve pazarın bu yeni girişime nasıl tepki vereceği merak konusu.

Tesla'nın Türkiye'ye özel bu adımı, yerel tüketicilerin yanı sıra global otomotiv piyasasında da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde Tesla'nın Türkiye pazarındaki etkisinin ve elektrikli araçlara olan talebin nasıl şekilleneceği izlenecek en önemli konulardan biri olacak.

Kaynak: Karar

# Bir, Yer, türkiye, Otomobil

19 Nis 2024 - 08:29 - Ekonomi

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