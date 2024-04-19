Eylem Tok davasında tutuklu kalmadı

ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Bülent Cihantimur'un çalışanı olduğu belirlenen, "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlamalarıyla tutuklanan Ayşe Ceren S'nin tahliyesine karar verdi.
Çalışan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T.C'nin aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.